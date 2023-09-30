Онколог оценил эффективность нового российского препарата от рака

Заведующий отделением, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.
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