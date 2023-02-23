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“Их матери и их дети не получат гробы”: Пригожин сообщил, что утром началась отгрузка боеприпасов для ЧВК “Вагнер”

“Их матери и их дети не получат гробы”: Пригожин сообщил, что утром началась отгрузка боеприпасов для ЧВК “Вагнер”

Утром 23 февраля началась отгрузка боеприпасов для подразделений ЧВК “Вагнер”, нехватку которых обсуждают в социальных сетях уже вторую неделю.

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