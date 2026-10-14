В Подмосковье на Симферопольском шоссе, в сторону Москвы, произошло серьерзное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВТ Юрист Князев: зак...
- Паттинсона утверд...
- PNAS: даже передо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым