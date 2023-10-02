Циркадный ритм не ритмичен: болезнь Паркинсона и ночные повреждения нейронов

Исследователи углубились в загадку нарушений сна и их связь с болезнью Паркинсона. Используя плодовых мух, ученые обнаружили, что клеточный стресс, связанный с болезнью Паркинсона, сильнее повреждает нейроны в ночное время.
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