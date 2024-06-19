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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Гомельский: «Главная причина уверенной победы «Селтикс» – сбалансированность»

«Селтикс» справились с «Мэверикс» в финальной серии плей-офф НБА со счетом 4-1. «Бостон» укомплектован с большим умом и на большую перспективу.

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