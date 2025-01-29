Когда вам кто-то начинает рассказывать, что "даже Патриарх Тихон" говорил про Ленина и большевиков хорошо, и одобрил в итоге советскую власть, стоит помнить, в каких условиях Тихон это сделал.
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Когда вам кто-то начинает рассказывать, что "даже Патриарх Тихон" говорил про Ленина и большевиков хорошо, и одобрил в итоге советскую власть, стоит помнить, в каких условиях Тихон это сделал.
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