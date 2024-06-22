Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 22 июня, день Сегодня

Ночью нанесён комбинированный удар по энергообъектам в Запорожской и Львовской областях, источник – Телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны Сводка по состоянию на 22 июня 2024 года от Телеграм-канала Военкор Лисицын.