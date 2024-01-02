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Шесть человек погибли в Японии в результате землетрясений

Шесть человек погибли в Японии в результате землетрясений

О том что по крайней мере шесть человек погибли и более 40 получили травмы различной степени тяжести в результате серии землетрясений, произошедших в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

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