Шесть человек погибли в Японии в результате землетрясений

О том что по крайней мере шесть человек погибли и более 40 получили травмы различной степени тяжести в результате серии землетрясений, произошедших в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.
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