Кожевников о Звягине в «Авангарде»: «Дай бог, чтобы ему хватило характера и амбиций, чтобы сработаться с таким составом»

Сегодня «Авангард» утвердил Звягина главным тренером, контракт подписан до 2026 года. Звягин был назначен исполняющим обязанности главного тренера омского клуба при счете 0-2 в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом», он занял место Михаила Кравеца, отправленного в отставку.