Путин обсудит с Шойгу проблемы, о которых ему сообщили семьи погибших в СВО

Президент России Владимир Путин выразил свое намерение обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу вопросы, связанные с установлением прочных связей с семьями погибших бойцов, которые участвовали в специальной военной операции (СВО).
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