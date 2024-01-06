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Путин обсудит с Шойгу проблемы, о которых ему сообщили семьи погибших в СВО

Путин обсудит с Шойгу проблемы, о которых ему сообщили семьи погибших в СВО

Президент России Владимир Путин выразил свое намерение обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу вопросы, связанные с установлением прочных связей с семьями погибших бойцов, которые участвовали в специальной военной операции (СВО).

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