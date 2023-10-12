13 октября в Иркутской области обещают снег и пыльные бури

Прогноз иркутского метеоцентра об ухудшении погоды передало управление МЧС. В пятницу, 13 октября, местами в северных районах Иркутской области ожидается ветер до 20 метров в секунду, дождь, переходящий в мокрый снег и снег.
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