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Эксперт назвал четыре принципа долголетия

Эксперт назвал четыре принципа долголетия

Продолжительность жизни в Москве в среднем достигла рекордных 78 лет, рассказал «Известиям» замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов.

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