Эксперт назвал четыре принципа долголетия

Продолжительность жизни в Москве в среднем достигла рекордных 78 лет, рассказал «Известиям» замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии