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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 октября 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 октября 2023 года

Энергетический прогноз на семнадцатое октября две тысячи двадцать третьего года = 946 = В процессе роста и развития человека очень важную роль играет фактор доверия к Жизни =В семье главное - приносить друг другу радость, а не доказывать свою индивидуальность  =Вместо того, чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя =Во время эмоциональных переживаний сознание человека сужено на собственной персоне =Всё рано или поздно обернётся к лучшему, пусть это и не всегда очевидно с самого начала =Гармония - это Единство с окружающими, а не свод правил, выполнив которые её обретёшь =Два пути ведут к осознанию смысла Жизни - это Путь ученичества и Путь страдания =Если ты остался один, значит настало время, когда ты должен познакомиться с собой! =Если ты пытаешься кардинально менять близкого человека – то ты любишь себя =Жизнь преподаёт свои самые чудесные уроки именно в трудных обстоятельствах =Закон кармы никто не отменял: то, что вы посылаете во Вселенную, то вы и получаете =Каждый из нас пьёт свою чашу.

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