"Нина, у нас отмена": Полпреду Жоге из США прислали "троянскую лошадь". Не вышло

Сергей Овчинников

Сын Хрущёва, был лётчиком, в пьяном состоянии убил в ресторане человека и чтобы избежать наказания изъявил желание поехать на фронт. Но по прибытию сбежал к немцам, был выкран подпольщиками и доставлен в Москву. Хрущёв на коленях просил Сталина пощадить его сына, но Сталин отказал. За это Хрущёв возненавидел его и поклялся отомстить, что и сделал в последствии (Культ личности). Вся семейка гнусные предатели и ублюдки!