Страна и люди
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Страна и люди

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"Нина, у нас отмена": Полпреду Жоге из США прислали "троянскую лошадь". Не вышло

"Нина, у нас отмена": Полпреду Жоге из США прислали "троянскую лошадь". Не вышло

Коллаж Царьграда Екатеринбурге разразился очередной скандал, связанный с Ельцин Центром. На этот раз его руководители пригласили прочитать лекцию правнучку генсека Никиты Хрущёва — открытую русофобку Нину Хрущёву.

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Комментарии
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Сергей Овчинников
Сын Хрущёва, был лётчиком, в пьяном состоянии убил в ресторане человека и чтобы избежать наказания изъявил желание поехать на фронт. Но по прибытию сбежал к немцам, был выкран подпольщиками и доставлен в Москву. Хрущёв на коленях просил Сталина пощадить его сына, но Сталин отказал. За это Хрущёв возненавидел его и поклялся отомстить, что и сделал в последствии (Культ личности). Вся семейка гнусные предатели и ублюдки!
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