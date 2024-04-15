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Вкусная и сочная: как правильно выбрать клубнику

Вкусная и сочная: как правильно выбрать клубнику

В России стартовал сезон продаж вкусной и сочной, всеми любимой ягоды — клубники. Как правильно выбрать клубнику и распознать качество плодов, напомнила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.

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