Вкусная и сочная: как правильно выбрать клубнику

В России стартовал сезон продаж вкусной и сочной, всеми любимой ягоды — клубники. Как правильно выбрать клубнику и распознать качество плодов, напомнила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.
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