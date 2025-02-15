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Аналитик: Вэнс намекнул, что США ждут лидеров Европы, способных к переговорам

Аналитик: Вэнс намекнул, что США ждут лидеров Европы, способных к переговорам

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности чётко дал понять, что власть в Европе узурпирована.

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