Аналитик: Вэнс намекнул, что США ждут лидеров Европы, способных к переговорам

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности чётко дал понять, что власть в Европе узурпирована.