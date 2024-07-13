Реальная причина смерти актрисы Стриженовой

Не стало народной артистки России Любови Стриженовой. Она скончалась в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии на 83-м году жизни, сообщил на своей странице во «Вконтакте» старший алтарник обители Аристоклий Набокин.
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