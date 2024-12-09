Забавный фотопроект про книги, который поймет не всякий

Дизайнер и арт-директор Пьер Бетель (Pierre Beteille) создал многогранный фотопроект, в котором он попытался перенести содержание знаменитых литературных произведений в реальность с помощью мимики, жестов и характерных нарядов.
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