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ИА Регнум

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«Не фонтан». Одесский водопровод погибает без героев, зато феерически

«Не фонтан». Одесский водопровод погибает без героев, зато феерически

В одесских пабликах по поводу феерической аварии на магистральном водопроводе шутят: «Зеленский сказал: «Нам нужен прорыв».

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