Путин назвал укрепление торговли между странами ШОС одной из главных задач

Российский лидер Владимир Путин назвал укрепление торговли между странами Шанхайской организации сотрудничества одной из главных задач для ШОС.
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