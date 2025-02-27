Bloomberg узнало об обсуждении возможного сотрудничества между Россией и США в Арктике

Официальные лица США и России определили Арктику как возможную область экономического сотрудничества в рамках политики разрядки напряженности с Москвой, которую начал проводить президент США Дональд Трамп, Bloomberg со ссылкой на источники.
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