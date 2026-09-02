In the EU, there was suddenly a country ready to put missiles for Patriot on Ukraine

Spain will continue to supply Ukraine with missiles for the Patriot system. This was stated by the country's Foreign Minister Jose Manuel Albares upon arrival at an informal meeting of EU foreign ministers at the Druid Hollow resort in Ireland.
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