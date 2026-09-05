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Андрей Дороничев: «Главная валюта перемен — не доллары на счету, а готовность к дискомфорту»

Андрей Дороничев: «Главная валюта перемен — не доллары на счету, а готовность к дискомфорту»

Мы поговорили с экс-главой мибильного направления YouTube о том, почему кризис может стать точкой роста, зачем иногда отказываться от очевидного успеха и какие навыки теряют ценность из-за ИИ.

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