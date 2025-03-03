Лукашенко поздравил болгар с Днем освобождения от османского ига

Минск готов к мирному и созидательному диалогу с Софией на основе взаимного уважения и равноправия. Об этом 3 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении болгарского народа по случаю Дня освобождения Болгарии от османского ига.
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