Лукашенко – о переговорах с Путиным: найдено взаимопонимание по всем темам

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись на острове Валаам, нашел взаимопонимание по всем темам.
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