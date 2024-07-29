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Лукашенко – о переговорах с Путиным: найдено взаимопонимание по всем темам

Лукашенко – о переговорах с Путиным: найдено взаимопонимание по всем темам

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись на острове Валаам, нашел взаимопонимание по всем темам.

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