Более 50 школьников Республики Хакасия пополнили ряды Юнармии

Более 50 учащихся Черногорской школы Республики Хакасия вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
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