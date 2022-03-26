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Более 50 школьников Республики Хакасия пополнили ряды Юнармии

Более 50 школьников Республики Хакасия пополнили ряды Юнармии

Более 50 учащихся Черногорской школы Республики Хакасия вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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