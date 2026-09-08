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Группа «ПИК» объявила о делистинге и уходит с фондового рынка

Группа «ПИК» объявила о делистинге и уходит с фондового рынка

Совет директоров группы компаний «ПИК» — одного из крупнейших девелоперов России — принял решение о делистинге акций компании с фондовой биржи.

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