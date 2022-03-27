Спорт Уик-Энд

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Максим ДЕМЕНКО: На Сергеева в «Крыльях» команда играла, а в «Зените» другие решают

Максим ДЕМЕНКО: На Сергеева в «Крыльях» команда играла, а в «Зените» другие решают

Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко. Рывок ЦСКА? «Динамо» тоже рано списывать со счетов - Насколько ЦСКА теперь включён в схватку за чемпионство?- Так и будет борьба продолжаться.

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