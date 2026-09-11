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Царьград

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Казахстану отказали в участии в «Евровидении» из-за несоответствия правилам EBU

Казахстану отказали в участии в «Евровидении» из-за несоответствия правилам EBU

Казахстанский медиахолдинг «Хабар» не сможет принять участие в «Евровидении». Европейский вещательный союз (EBU) отклонил соответствующую заявку, пишет Politico.

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