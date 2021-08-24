Новый учебный год обойдется бюджету Новосибирской области в 42 миллиарда рублей

В Новосибирске прошло пленарное заседание XXI Съезда работников образования Новосибирской области. В этом году его лозунгом стала фраза «Воспитание, обучение и профессиональное самоопределение – ключевые инвестиции в развитие личности человека».
В Новосибирске прошло пленарное заседание XXI Съезда работников образования Новосибирской области. В этом году его лозунгом стала фраза «Воспитание, обучение и профессиональное самоопределение – ключевые инвестиции в развитие личности человека».
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