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Царьград

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"Он ненавидит людей": Пять свидетельств существования дьявола

"Он ненавидит людей": Пять свидетельств существования дьявола

Согласно церковному преданию, люди не видят демонов, потому что Бог этого не допускает. Если бы они увидели их, то сразу бы уверовали, что лишило бы их свободы выбора.

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