Zero Hedge
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Zero Hedge

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Agentic Wars Begin: Amazon Blocks Meta's Agents As Muse Takes World By Storm

Agentic Wars Begin: Amazon Blocks Meta's Agents As Muse Takes World By Storm Amazon.com has blocked Meta’s new AI agent from its retail site after the social media company declined a request to remove the bot, Bloomberg reported.

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