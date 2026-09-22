Agentic Wars Begin: Amazon Blocks Meta's Agents As Muse Takes World By Storm Amazon.com has blocked Meta’s new AI agent from its retail site after the social media company declined a request to remove the bot, Bloomberg reported.
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