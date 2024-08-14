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Царьград

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Туроператоры России назвали самый дешёвый курорт Азии в сентябре

Туроператоры России назвали самый дешёвый курорт Азии в сентябре

Самое бюджетное азиатское направление в сентябре — это Хайнань, куда туры на двоих начинаются от 215 тысяч рублейАссоциация туроператоров России (АТОР) подготовила список азиатских стран с указанием стоимости туров.

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