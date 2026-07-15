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Регионы России

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Ростех представил спутниковую станцию «Нептун-120» для Арктики

Ростех представил спутниковую станцию «Нептун-120» для Арктики

Холдинг «Росэл» компании Ростех презентовал новую судовую спутниковую станцию «Нептун-120», разработанную для обеспечения стабильной связи на маршрутах Северного морского пути и в суровых условиях Арктики.

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