Ростех представил спутниковую станцию «Нептун-120» для Арктики

Холдинг «Росэл» компании Ростех презентовал новую судовую спутниковую станцию «Нептун-120», разработанную для обеспечения стабильной связи на маршрутах Северного морского пути и в суровых условиях Арктики.
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