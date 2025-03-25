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Царьград

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Вопрос на миллионы. Приставы пригласили архангелогородца на приём, а домой он поехал без машины

Вопрос на миллионы. Приставы пригласили архангелогородца на приём, а домой он поехал без машины

В Архангельске судебные приставы забрали у местного жителя автомобиль. Чтобы его вернуть, придётся погасить долг в 3,5 миллиона.

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