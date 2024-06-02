«Антиевропейские популисты» победят в 8 странах ЕС из 27 – сказано в докладе ECFR

Сегодня 1,1K прочитали Брюссельские бюрократы пришли в панику: опубликован доклад Европейского совета по международным отношениям (ECFR), согласно которому по результатам грядущих выборов в Европарламент ожидается такой «сдвиг вправо», что нынешнее руководство с большой вероятностью может и не усидеть: уж слишком «другие» люди соберутся, и едва ли продлят мандат Урсулы фон дер Ляйен и прочих деятелей.