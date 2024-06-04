Карты украинских военных доказывают, что они потеряли контроль над Крынками и что ГШ ВСУ лжёт Юлия СоколоваДля глубокого понимания происходящего на фронте необходимо внимательно анализировать карты, опубликованные противником.
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