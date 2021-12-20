Как советская школа могла делать детей счастливыми: делюсь личными воспоминаниями

Источник: liveinternet.ru Приём в комсомол. Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков)Часть 6Какими судьбами не знаю, но я рисую школьную стенную газету.
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