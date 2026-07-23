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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перейра ответил Анкалаеву: «Ха-ха-ха, ты жив?»

Экс-чемпион UFC в среднем и полутяжелом весе Алекс Перейра ответил Магомеду Анкалаеву . Ранее он заявил: «У нас счет 1-1.

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