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Тренер «Рейнджерс» назвал травму Шестёркина тревожной новостью

Тренер «Рейнджерс» назвал травму Шестёркина тревожной новостью

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан высказался о травме вратаря команды Игоря Шестёркина. «Конечно, это тревожная новость.

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