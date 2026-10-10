Тренер «Рейнджерс» назвал травму Шестёркина тревожной новостью

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан высказался о травме вратаря команды Игоря Шестёркина. «Конечно, это тревожная новость.
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