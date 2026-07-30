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ИА Регнум

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В Севастополе отражают атаку ВСУ: сбито два беспилотника

В Севастополе отражают атаку ВСУ: сбито два беспилотника

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на город в ночь на 31 июля. / Источник: Иван Шилов (с) ИА Регнум«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы.

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