В Ростове-на-Дону стартовал Чемпионат ЮВО по армейскому рукопашному бою

В соревнованиях принимают участие команды от объединений, соединений и воинских частей ЮВО, дислоцированных в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, Крыму, республиках Северного Кавказа, а также российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.