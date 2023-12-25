В Ростове-на-Дону стартовал Чемпионат ЮВО по армейскому рукопашному бою

В соревнованиях принимают участие команды от объединений, соединений и воинских частей ЮВО, дислоцированных в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, Крыму, республиках Северного Кавказа, а также российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.
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