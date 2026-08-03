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POSSIBLE PRICE FLUCTUATION 1ST Week August NQU2026

POSSIBLE PRICE FLUCTUATION 1ST Week August NQU2026

POSSIBLE PRICE FLUCTUATION 1ST Week August NQU2026 E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 jmatehus90 Well well, last week we got the 1st bearish targets, so it was a wonderful forecast, keep in mind you have to got enough do not over trade, never.

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