POSSIBLE PRICE FLUCTUATION 1ST Week August NQU2026 E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 jmatehus90 Well well, last week we got the 1st bearish targets, so it was a wonderful forecast, keep in mind you have to got enough do not over trade, never.
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