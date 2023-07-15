Разошедшиеся по интернету фото скуднобородатого Зеленского, одиноко стоящего в своём дурацком хаки с мрачной мордой лица перед толпой активно общающихся друг с другом хорошо одетых леди и джентльменов до того что-то напомнили.
Разошедшиеся по интернету фото скуднобородатого Зеленского...
Комментарии
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Регина Толстоброва
Хорошо написано про Зеленского и все правильно. Попрошайка стоит в одиночестве, никому не интересный и ненужный.
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11 час.
id
igor dyevakov
Я бы с Ясиром Арафатом не сильно бы сравнивал! Украина и "украинцы" жили и жили бы "как у....... за пазухой", если бы... остались украинцами! А у палистинцев реальная проблема!
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11 час.
Александр Александров
Обосрали и обоссали!
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50 мин.
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