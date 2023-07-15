Закон и Порядок

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Разошедшиеся по интернету фото скуднобородатого Зеленского...

Разошедшиеся по интернету фото скуднобородатого Зеленского...

Разошедшиеся по интернету фото скуднобородатого Зеленского, одиноко стоящего в своём дурацком хаки с мрачной мордой лица перед толпой активно общающихся друг с другом хорошо одетых леди и джентльменов до того что-то напомнили.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Хорошо написано про Зеленского и все правильно. Попрошайка стоит в одиночестве, никому не интересный и ненужный.
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11 час.
id
igor dyevakov
Я бы с Ясиром Арафатом не сильно бы сравнивал! Украина и &quot;украинцы&quot; жили и жили бы &quot;как у....... за пазухой&quot;, если бы... остались украинцами! А у палистинцев реальная проблема!
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11 час.
Александр Александров
Обосрали и обоссали!
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