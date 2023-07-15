Разошедшиеся по интернету фото скуднобородатого Зеленского...

Хорошо написано про Зеленского и все правильно. Попрошайка стоит в одиночестве, никому не интересный и ненужный.

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igor dyevakov

Я бы с Ясиром Арафатом не сильно бы сравнивал! Украина и "украинцы" жили и жили бы "как у....... за пазухой", если бы... остались украинцами! А у палистинцев реальная проблема!