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Гладков: умер рабочий, пострадавший при атаке ВСУ на мост

Гладков: умер рабочий, пострадавший при атаке ВСУ на мост

В ночь на 28 декабря умер один из рабочих, которые пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на мост в Грайворонском городском округе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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