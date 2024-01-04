Кандидат в президенты США Кристи заявил, что не будет помиловать Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что в случае победы на выборах не собирается помиловать бывшего президента Дональда Трампа, если он будет признан виновным.
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