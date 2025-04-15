Почему принято пить коровье молоко

Можно найти кобылье, лосиное или козье молоко, но популярно именно коровье. Объясняем почему. Как люди начали пить молоко Почему популярно коровье молоко Почему не пьют свиное молоко Как люди начали пить молоко Фото: Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM Коровье молоко люди употребляют издавна.