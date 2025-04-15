Почему принято пить коровье молоко

Можно найти кобылье, лосиное или козье молоко, но популярно именно коровье. Объясняем почему. Как люди начали пить молоко Почему популярно коровье молоко Почему не пьют свиное молоко Как люди начали пить молоко Фото: Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM Коровье молоко люди употребляют издавна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии