Волшебное преображение: 10 идей новогоднего декора для террасы

Любимый сад спит и видит белые сны… Давайте сделаем их цветными! Новый год и Рождество — прекрасный повод украсить террасу и поднять градус настроения в царстве холодной зимы.
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