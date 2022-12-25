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Волшебное преображение: 10 идей новогоднего декора для террасы

Волшебное преображение: 10 идей новогоднего декора для террасы

Любимый сад спит и видит белые сны… Давайте сделаем их цветными! Новый год и Рождество — прекрасный повод украсить террасу и поднять градус настроения в царстве холодной зимы.

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