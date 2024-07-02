Часть дорог в Новосибирске будет закрыта ночью из-за строительства мостового перехода

Начинается ограничение движения транспорта по улице Ипподромской в Новосибирске. С 3 июля по 30 августа с 23:00 до 6:00 будет перекрыто движение в направлении площади Инженера Будагова и на некоторых ее участках.
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