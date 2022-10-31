Боевые термические поражения

Боевые термические поражения

Термические поражения делятся на два очевидных типа: ожоги и отморожения. Если с отморожением и гипотермией разной степени тяжести так или иначе сталкивался каждый, то вот серьёзный ожог в нашей жизни не столь частый гость.

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